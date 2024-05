Napoli, Juan Jesus: "All'inizio ero simile a Lucio, ora somiglio più a Juan"

BETSSON SPORT - Il difensore del Napoli, ed ex giallorosso, Juan Jesus ha rilasciato un'intervista ai microfoni dello sponsor del club azzurro menzionando anche la Roma. "Quale calciatore del passato mi somiglia? Io all'inizio ero simile a Lucio, per me era un punto di riferimento. In Nazionale da giovane ci paragonavano, forse perché ero un po' più alto, forte fisicamente, rubavo palla, dribblavo tutti. Poi abbiamo giocato insieme all'Inter, per me è stato un onore - le sue dichiarazioni -. Oggi somiglio più a Juan che giocava nella Roma, che è più cauto, più tattico, più tecnico. Dopo 10 anni di carriera si cresce, si impara, mi tengo loro due come punti di riferimento. Loro hanno vinto tutto".

"Le mie esperienze in grandi città come Roma, Milano e Napoli? Aver vissuto la gioia dello scudetto a Napoli dopo 33 anni, vedere la gioia delle persone... sono ricordi che avrò per sempre, per tutta la vita. Ogni città ha la sua storia, Milano è un po' più piccola da girare, Roma è enorme, Napoli è un po' più simile al Brasile, le persone sono accoglienti, c'è unione. Sono tre città bellissime", ha aggiunto.