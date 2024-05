Mourinho: "Un allenatore non deve mai andare in conferenza senza avere il pieno controllo"

José Mourinho è senza alcun dubbio uno degli allenatori più iconici in circolazione. Il tecnico portoghese ha rilasciato delle dichiarazioni a EA FC Online, condivise tramite dei post sui social da Cronache di Spogliatoio. Ecco le parole dello Special One: "La prima cosa che direi ad un allenatore ora è di ingaggiare il miglior Pr possibile. Devi avere un utilizzo dei social media fantastico e mai andare in conferenza senza avere il pieno controllo".

