Mourinho: "L'impresa più grande della mia carriera? Le due finali europee a Roma. Impossibile, non penso ci riuscirà qualcun altro..."

CNN - José Mourinho torna a parlare della sua esperienza a Roma e lo fa da Bucarest, dove domani sarà protagonista in panchina nel match amichevole fra le stelle della Romania del 1994 e Resto del Mondo. Ecco le sue parole:

"Il più grande risultato raggiunto nella mia carriera è stato conquistare due finali europee con la Roma. È impossibile farlo, non penso che ci riuscirà qualcun altro"

Jose Mourinho in Bucharest: "The biggest achievement in my career is reaching two European finals with Roma. It's impossible to do it. I don't think anybody will do it again" pic.twitter.com/et4D7fyPpA

