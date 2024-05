Milan-Roma: l'amichevole sarà trasmessa in diretta su RomaTV+

La gara di domani tra Milan e Roma, in programma a Perth, in Australia, sarà trasmessa in diretta su RomaTV+. Il calcio d'inizio dell'amichevole è fissato alle 13.10 ora italiana, con le squadre di Daniele De Rossi e, momentaneamente, Daniele Bonera scenderanno in campo all'Optus Stadium ricordando Agostino Di Bartolomei.

?? Milan-Roma di domani sarà trasmessa LIVE su RomaTV+! ?? ? Calcio d’inizio alle 13:10 ora italiana Registrati gratuitamente o accedi al tuo account MyASR!

➡️ https://t.co/QJpLBD3lQ0 #ASRoma pic.twitter.com/zMdGnniCoR — AS Roma (@OfficialASRoma) May 30, 2024