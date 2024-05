Alla vigilia della sfida di campionato con il Torino, penultimo turno di Serie A, il tecnico rossonero Stefano Pioli è tornato anche a commentare l'eliminazione del Milan per mano della Roma nei quarti di finale di Europa League. "I rimpianti ci sono sempre. La squadra ha dato il massimo, però in quelle due partite con la Roma la squadra non è riuscita ad esprimersi come può", le sue dichiarazioni.