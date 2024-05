Milan, i convocati per l'amichevole in Australia: out Leao e Maignan. Bonera in panchina

Ieri sera la Roma ha chiuso il suo campionato perdendo in casa dell'Empoli per 2-1, ma prima di concludere la stagione e darsi appuntamento alla prossima i giallorossi voleranno in Australia: il 31 maggio a Perth andrà in scena l'amichevole tra Roma e Milan. Il club rossonero ha pubblicato l'elenco dei convocati che saranno a disposizione di Daniele Bonera, che per l'occasione guiderà il Milan dopo l'addio di Pioli: out Maignan, Leao, Pulisic, Bennacer e Chukwueze. Il comunicato:

È appena andata in archivio la Serie A 2023/24, ma per finire la stagione - a livello di impegni di campo - manca ancora una gara. Siamo alla vigilia della partenza per l'Australia, dove i rossoneri affronteranno la Roma in amichevole. Appuntamento a Perth, fischio d'inizio venerdì 31 maggio alle 13.00 italiane (le 19.00 locali) all'Optus Stadium. Questo l'elenco dei nostri giocatori convocati: PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor. Allenatore: Daniele Bonera. (acmilan.com)