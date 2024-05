Lione, Matic: "Mai avuto problemi con Mourinho, è uno dei migliori allenatori della storia. Bayer Leverkusen-Roma? Basta segnare entro l'85'"

GIANLUCADIMARZIO.COM - Nemanja Matic, ex centrocampista della Roma e attualmente in forza al Lione, ha rilasciato un'intervista al sito sportivo e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del suo rapporto con José Mourinho. Inoltre il calciatore serbo si è soffermato sulla sfida contro il Bayer Leverkusen, valida per il ritorno della semifinale di Europa League. Ecco le sue parole.

Bayer Leverkusen-Roma?

"Sarà dura perché il Leverkusen è una squadra forte e in ottima salute a cui sta riuscendo tutto quest'anno. Però se segna in tempo la Roma ha delle chance di qualificarsi, basta sbloccare la partita prima del 85esimo minuto. Poi negli ultimi 10 minuti tutto diventa possibile... I giallorossi hanno tanti giocatori esperti che sanno come affrontare questo tipo di partite. Per me non è ancora finita, la qualificazione è ancora in ballo".

I top player della Roma?

"Ho giocato con Romelu Lukaku, che è un grande giocatore. Ma io gli preferisco Paulo Dybala, il quale è un top player e a me piacciono questi numeri dieci mancini. Poi sono contento che Abraham sia tornato dall'infortunio. Tammy ha già segnato un gol ma credo che abbia ancora bisogno di un po' di tempo per ritrovare la forma migliore. Per adesso è già bello vederlo in campo".

La finale di Europa League persa contro il Siviglia?

"Fa parte del calcio. È stata una grande partita ma ai rigori ci è poi mancata un po' di fortuna. È andata così".

Il rapporto con Mourinho?

"Abbiamo un bel rapporto e ci sentiamo ancora spesso. A dire la verità poi io non ho mai avuto problemi con lui. Mourinho è uno dei migliori allenatori della storia del calcio e ovunque abbia allenato ha vinto. È difficile non andare d'accordo con lui....".

