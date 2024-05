Malagò: “De Rossi ha sorpreso tutti. Anche nelle cose che dice è difficile non trovarsi d’accordo con le sue idee

IL TEMPO - Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha rilasciato un’intervista al quotidiano romano, parlando anche della Roma e del lavoro di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Le sue parole: "Daniele ha sorpreso tutti, credo sia entrato in un ordine di idee diverso rispetto a quando giocava: era un calciatore fantastico però di temperamento di carattere, che non si risparmiava sotto nessun punto di vista. Adesso è molto attento, molto concentrato e diventato più rispettoso degli altri, dei suoi compagni e del suo ruolo. È come se avesse acquisito una laurea in poco tempo, perché il ragazzo è intelligente, ha studiato e si è applicato. Lo conosco molto bene, in passato gli ho dato anche dei consigli di relazione ad alcune squadre che lo cercavano, ma è un ragazzo che si è calato con grandissima umiltà nel suo ruolo. Anche nelle cose che dice, difficile non trovarsi d’accordo con le sue idee”.