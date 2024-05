Lukaku riceve il premio dall’Associazione Stampa Estera come “Il miglior atleta straniero in Italia” (FOTO)

Romelu Lukaku è stato premiato come “Miglior Atleta Straniero in Italia” dall’Associazione Stampa Estera. L'attaccante belga ha ricevuto il primo nella giornata di sabato 25 maggio presso il centro sportivo di Trigoria, "Fulvio Bernardini", alla presenza del comitato sportivo composto da Dundar Kesapli, Alba Kepi, Elizabeth Missland, Maarten van Aalderen e Baris Seckin. Lukaku, 13 gol in Serie A, 21 complessivi nella stagione 2023-24, ha dichiarato: “Sono felice di ricevere questo premio, ringrazio la stampa straniera per questo riconoscimento”.