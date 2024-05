Lucchesi: "La Roma ancora senza ds? Mi auguro sia più avanti di quello che racconta. Ghisolfi è molto bravo nello scouting"

BAR FORZA LUPI IN TV - Il direttore sportivo ed ex direttore generale della Roma Fabrizio Lucchesi (ai tempi dello scudetto del 2001) ha parlato in esclusiva al programma sportivo giallorosso in merito alla ricerca dei Friedkin di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Queste alcune delle sue parole.

La Roma non ha annunciato ancora il nuovo DS: come si fa il mercato in questo momento?

"Mi auguro che la Roma sia più avanti di quello che racconta, che abbia delle operazioni già messe in piedi che giustamente non sta dicendo. La Roma non ha un modello di direttore sportivo tradizionale che opera sul mercato, nelle ultime scelte che ha fatto ha dato forza all’allenatore, poi ha una proprietà molto presente e operativa. Ghisolfi è una persona molto brava nello scouting, mi auguro sia bravo anche nella gestione, però la Roma non segue per esempio il modello dell’Inter, la Roma ha più un taglio di scouting internazionale”.