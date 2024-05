Le Iene, lo scherzo a Pellegrini: "In Arabia per 30 milioni? No, sto bene alla Roma” (VIDEO)

Nella serata di ieri Le Iene ha contattato alcuni giocatori di Serie A fingendosi un procuratore di calcio dell'Arabia Saudita. Tra questi anche il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, che ha chiuso la porta in modo categorico: "Non sono interessato, io sto bene e Roma e sono contento di giocare per la squadra della mia città". Il numero 7 giallorosso è stato irremovibile anche di fronte alla proposta di ingaggio da 30 milioni: "Questo a me non è che interessi più di tanto".

