La Lega Calcio a 8 sbarca allo Stadio dei Marmi: il 24 maggio alle 20:45 la finale di Coppa Italia SSD Pisana-GSA Roma

Le emozioni e lo spettacolo della Lega Calcio a 8 sbarcano allo Stadio dei Marmi. Venerdì 24 maggio 2024, nella splendida cornice del Foro Italico, andrà in scena il LC8 Day. Una giornata di sport, inclusione e divertimento da vivere tutta d’un fiato in cui la Lega Calcio a 8, campionato in cui militano o hanno militato campioni del calibro di Davide Moscardelli, Francesco Totti, Cristian Ledesma e Vincent Candela, si fonde con la storia della Capitale.

Chiunque potrà assistere allo spettacolo. L’evento, organizzato in patrocino con Sport e Salute S. p. A. e Roma Capitale, sarà gratuito e accessibile a tutti. Si parte alle ore 16:00 con le finali di Coppa Italia di Lega Unica, il torneo più inclusivo d’Italia che coinvolge squadre come Lazio, Roma ed Empoli Meraki composte da persone con disabilità motoria e intellettiva. Sei compagini e realtà diverse si affronteranno con due grandi obiettivi: dare a tutti la possibilità di giocare e abbattere qualsiasi forma di pregiudizio.

Dopo le premiazioni istituzionali (ore 18:30), sarà la volta della Lega Calcio a 8 Giovanile. Dalle 18:45, andrà in scena un’esibizione delle migliori squadre del nostro campionato giovanile. Alle 19:30 il fischio d’inizio del Trofeo per la Pace. Nello splendido palcoscenico dello Stadio dei Marmi, la Nazionale della Lega Calcio a 8, massima espressione del movimento, sfiderà in un test amichevole la Rappresentativa Ucraina. Un match importante e inedito che avrà come slogan il più nobile dei messaggi: STOP ALLA GUERRA!

Per chiudere un altro grande appuntamento in programma. Dalle 20:45 SSD Pisana e GSA Roma C8 si fronteggeranno nella finale della Coppa Italia 2024, l’atto finale di una competizione che ci ha accompagnato durante tutta la stagione. In palio il prestigioso trofeo, in campo, invece, spettacolo assicurato.

Dettagli dell’evento

Data: 24 maggio 2024

Luogo: Stadio dei Marmi, Roma

Orario:

16.00 - Coppa Italia LEGA UNICA

18.30 - Premiazioni istituzionali

18.45 - LEGA CALCIO A 8 Giovanile - Esibizione categoria U12

19.30 - ‘Trofeo della Pace’ - Nazionale Italiana C8 VS Rappresentativa Ucraina

20.45 - Coppa Italia LEGA CALCIO A 8 - SSD Pisana C8 VS GSA Roma C8