Konsel: "De Rossi l'allenatore giusto per la Roma. Svilar ha grandi qualità e può crescere ancora"

TV PLAY - Michael Konsel, ex portiere della Roma, ha parlato ai microfoni della piattaforma streaming e si è soffermato sul lavoro di Daniele De Rossi e su Mile Svilar. Ecco le sue dichiarazioni.

Roma-Bayer Leverkusen?

“Ieri ho visto la Roma non benissimo, non ha mostrato le sue qualità, alcune cose non hanno funzionato. Poi c'è stata anche un po’ di sfortuna con due pali. Il Leverkusen ha giocato una partita straordinaria. Ho visto la squadra un po’ stanca, nei primi 10-15 minuti ha giocato bene con pressione e grinta, dopo ha fatto poco”.

Svilar?

“Ho visto diverse partite di Svilar. Ha una buona mentalità ed è bravo anche con i piedi. Soltanto ieri non era al massimo della forma, ma forse il Bayer Leverkusen era troppo forte. Portiere del futuro dei giallorossi? Penso di sì, ha dimostrato di aver tante qualità, è giovane e può ancora crescere”.

De Rossi?

“De Rossi sin dall’inizio ha dimostrato di essere un buon allenatore, con la sua mentalità porta sempre qualcosa in più perché vive per questo ambiente, per vincere con la Roma. Già da giocatore era così ed è una cosa molto importante. È l’allenatore giusto per la Roma”.

L'amore dei tifosi della Roma nei tuoi confronti?

“Per me è una cosa incredibile, è un grandissimo onore. Sono venuto a Roma per il derby e i tifosi sono stati eccezionali, mi hanno dato grande amore e affetto. Mi hanno aiutato tanto all’inizio”.