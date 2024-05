Italia: Totti, Antognoni, Baggio, Del Piero e Rivera incontreranno gli azzurri prima degli europei

L’idea del Ct Luciano Spalletti di portare cinque storici numeri 10 a Coverciano in vista della preparazione agli Europei, diventa realtà. Francesco Totti, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Giancarlo Antognoni e Gianni Rivera, infatti, incontreranno gli azzurri. Il programma del 3 giugno prevede per i ‘Fantastici 5’ una giornata con i giocatori, in ritiro dal 31 maggio al Centro Tecnico Federale per preparare EURO 2024. Arriveranno in tarda mattinata, incontreranno il Ct e a seguire pranzeranno con la squadra. Poi nel pomeriggio indosseranno delle casacche speciali e saranno in campo con il gruppo durante la seduta di allenamento.