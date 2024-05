Italia, Spalletti: "Alla Roma avevo Szczcsny e Alisson e per molti avevo fallito con entrambi"

In occasione dell’evento 'Sport Human Factor' organizzato da Assocalciatori e da Aiac il commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, ha ricordato anche il passato alla Roma citando due giocatori. "Alla Roma avevo Szczcsny e Alisson e per molti avevo fallito su tutte e due: erano entrambi dei brocchi. Invece hanno fatto tutti e due delle grandissime partite tanto che avevamo la certezza che fossero due campioni. Li ho gestiti e, per questo, mi hanno ringraziato per come li ho impiegati", le sue parole. Lo riporta la giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta.

