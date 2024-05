Inter, Ausilio: "La telefonata con Lukaku? Situazione chiusa in maniera molto più civile di quanto si è raccontato"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è stato intervistato dal giornalista Fabrizio Biasin e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del mancato arrivo di Romelu Lukaku in estate. Ecco le sue parole: "La telefonata con Lukaku? Non vorrei tornarci. Il ragazzo aveva dato segnali diversi, poi quando ho capito cosa stava succedendo ho preferito chiuderla lì. Ma in maniera molto più civile di come si è narrato. E siamo contenti che sia andata così. L'unica ripercussione della scelta di Romelu è stata la situazione di Dzeko. Non volevamo si portassero via spazio e quindi abbiamo lasciato andare Dzeko. In modo onesto, senza quel problema di Lukaku avremmo allungato il contratto di Dzeko. Ma chiarisco subito che Thuram sarebbe arrivato lo stesso".