Instagram, Mourinho riabbraccia Maicon e Pandev. Poi lo scatto con Couto: "L'unico laziale che amo" (FOTO)

Tappa a Bucarest per José Mourinho. In panchina nel match amichevole fra le stelle della Romania del 1994 e Resto del Mondo, andato in scena oggi, l'ex allenatore della Roma ha condiviso una serie di scatti su Instagram che lo ritraggono con due suoi ex giocatori: Maicon ("Il migliore terzino destro del mondo") e Pandev ("Il re di Macedonia"). Inoltre, lo Special One ha pubblicato una foto con il connazionale Fernando Couto: "L'unico laziale che amo".