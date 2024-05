Instagram, Mancini: "Grazie a tutti per questa stagione. Forza Roma!" (VIDEO)

Sentito post di ringraziamento comparso questa mattina sul profilo Instagram di Gianluca Mancini. Il numero 23 ha tenuto a ringraziare la grande famiglia giallorossa a margine di una stagione che l'ha visto tra i principali protagonisti, condita da sette reti in 49 presenze. Queste le dichiarazioni complete: "Emozioni. Amore. Passione. Ogni partita, ogni allenamento, ogni minuto a mille all'ora per i nostri colori. Grazie a tutti per questa stagione insieme, la mia quinta con la maglia della Roma Sempre insieme, una sola squadra, una sola famiglia, due colori. FORZA ROMA!".

