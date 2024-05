Il 6 giugno la terza edizione del "Trofeo Italo Foschi": si giocherà per la prima volta a Trigoria (COMUNICATO)

La Roma ricorda Italo Foschi, il fondatore del club giallorosso. Il 6 giugno andrà in scena la terza edizione del trofeo a lui dedicato e per la prima volta si giocherà al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria: a sfidarsi alle ore 18 saranno le rappresentative della Roma Under 13 e dell’Aquila Soccer School Under 14. Ecco il comunicato ufficiale: "Torna il Trofeo Italo Foschi. Giovedì 6 giugno presso il Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” si terrà la terza edizione della manifestazione ideata per ricordare il fondatore e primo presidente della Roma.

Per la prima volta l’evento sarà organizzato a Trigoria, nell’anno in cui ricorrono i 140 anni dalla nascita dell’uomo che nel 1927 ha dato alla città la squadra che ne porta ancora oggi il nome, i colori e il simbolo. Come nelle precedenti edizioni, il settore giovanile sarà protagonista della manifestazione. A contendersi il trofeo saranno infatti le rappresentative della Roma Under 13 e dell’Aquila Soccer School Under 14. La partita inizierà alle 18:00 e al termine seguiranno le premiazioni, alla presenza degli eredi di Italo Foschi". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE