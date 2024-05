Il 28 maggio si giocherà a Trigoria il VI Torneo Agostino Di Bartolomei

Il 28 maggio a Trigoria avrà luogo una nuova edizione del Torneo Agostino Di Bartolomei. Sarà la sesta edizione e ne ha dato notizia il club giallorosso tramite il proprio sito ufficiale. Ecco la nota del club:

"Martedì 28 maggio cancelli aperti a Trigoria: torna il Torneo Agostino Di Bartolomei.

La manifestazione legata al ricordo del capitano del secondo Scudetto della Roma vedrà disputarsi la sua sesta edizione a due giorni dalla ricorrenza dei trent’anni dalla scomparsa del calciatore che ha segnato per sempre la storia della Società.

Ago non è solo il simbolo di una o due generazioni, ma una delle immagini che ha rappresentato e rappresenterà sempre l’identità e il sentimento romanista.

“Ieri, oggi, sempre”. Queste sono le parole che accompagnano il ricordo di Ago anche questa volta, per quello che non sarà un semplice torneo, ma un’esperienza di calcio come Agostino credeva dovesse essere vissuta: con impegno, rispetto dell’avversario e passione.

Il torneo – interamente disputato sul Campo Agostino Di Bartolomei presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria – avrà inizio alle ore 16, con la prima delle due semifinali.

La seconda si disputerà alle 17 e la finale è prevista alle 18. L’apertura dei cancelli di Trigoria avverrà alle 15:30. (...)

Proprio per rappresentare al meglio l’identità romanista, in questa occasione il torneo dedicato ad Ago vedrà la partecipazione delle Società da cui prese forma il sentimento popolare chiamato AS Roma. Oltre agli Under 12 giallorossi, parteciperanno infatti le rappresentative Under 13 di Alba Roma 1907, Fortitudo e Pro Roma. Nomi che riportano proprio alle origini del Club.

Ti aspettiamo a Trigoria per ricordare insieme Ago".

