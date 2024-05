I VOTI DEGLI ALTRI - Cristante "benzina al minimo", Zalewski "vivace e voglioso". Dybala "non è nella sua miglior versione"

Si chiude con una sconfitta indolore ad Empoli la stagione 2023/24 della Roma, terminata per il terzo anno consecutivo al sesto posto con 63 punti conquistati. Prova altalenante di tutta la squadra, a partire da uno spento Cristante: "Benzina al minimo, e non da ieri" (Il Tempo). Bene invece Zalewski, uno dei più propositivi della squadra giallorossa: "Vivace e voglioso" (La Gazzetta dello Sport). Poco ispirato invece Paulo Dybala, al ritorno da titolare dal primo minuto dopo il recente infortunio: "Non è nella sua miglior versione, del resto non ci si poteva aspettare il guizzo dei tempi migliori" (Il Messaggero).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista, Il Messaggero)

Svilar 6,00

Celik 5,71

Mancini 5,50

Ndicka 5,21

Angelino 5,85

Bove 5,85

Cristante 5,57

Aouar 6,00

Dybala 5,42

Abraham 4,71

Zalewski 5,85

Pellegrini 5,71

Azmoun 5,21

El Shaarawy 5,83

Joao Costa ng

De Rossi 5,57

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 5

Mancini 5,5

Ndicka 5

Angelino 6

Bove 6

Cristante 5,5

Aouar 6

Dybala 5,5

Abraham 4,5

Zalewski 6

Pellegrini 6

Azmoun 5

El Shaarawy ng

Joao Costa ng

De Rossi 5,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5

Celik 6,5

Mancini 5,5

Ndicka 5,5

Angelino 6,5

Bove 6

Cristante 5,5

Aouar 6

Dybala 5,5

Abraham 5

Zalewski 6

Pellegrini 6

Azmoun 5,5

El Shaarawy ng

Joao Costa ng

De Rossi 5,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Celik 5

Mancini 6

Ndicka 5

Angelino 5

Bove 5,5

Cristante 6,5

Aouar 6,5

Dybala 6

Abraham 5

Zalewski 6,5

Pellegrini 6

Azmoun 5

El Shaarawy ng

Joao Costa ng

De Rossi 6

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Celik 5,5

Mancini 5

Ndicka 4,5

Angelino 4,5

Bove 6

Cristante 6

Aouar 6,5

Dybala 5

Abraham 4

Zalewski 4,5

Pellegrini 5

Azmoun 5

El Shaarawy 6

Joao Costa ng

De Rossi 5

IL TEMPO

Svilar 6,5

Celik 6,5

Mancini 6

Ndicka 6

Angelino 7

Bove 5,5

Cristante 5

Aouar 6

Dybala 5

Abraham 5

Zalewski 6

Pellegrini 5,5

Azmoun 5,5

El Shaarawy ng

Joao Costa ng

De Rossi 5,5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Celik 6

Mancini 5,5

Ndicka 6

Angelino 6

Bove 6

Cristante 5,5

Aouar 5

Dybala 6

Abraham 4,5

Zalewski 6

Pellegrini 5,5

Azmoun 5,5

El Shaarawy 6

Joao Costa ng

De Rossi 5,5

IL MESSAGGERO

Svilar 5,5

Celik 5,5

Mancini 5

Ndicka 4,5

Angelino 6

Bove 6

Cristante 5

Aouar 6

Dybala 5

Abraham 5

Zalewski 6

Pellegrini 6

Azmoun 5

El Shaarawy 5,5

Joao Costa ng

De Rossi 6