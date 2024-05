FOTO - Tappa a Cannes per Dybala: la Joya al Festival con la fidanzata Oriana

Dopo la vittoria contro il Genoa allo Stadio Olimpico, la Roma tornerà ad allenarsi mercoledì mattina a Trigoria agli ordini di De Rossi in vista dell'ultima giornata di campionato in casa dell'Empoli. Paulo Dybala, intanto, ne approfitta per fare tappa a Cannes: la Joya, infatti, ha sfilato sul red carpet della 77ª edizione del Festival del Cinema di Cannes insieme alla sua fidanzata e promessa sposa, Oriana Sabatini.