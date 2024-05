FOTO - Milan-Roma: sette gli U18 mandati in campo da De Rossi nell'amichevole di Perth

Linea verde per la Roma a Perth. Sono tanti i giovani mandati in campo da Daniele De Rossi nell'amichevole vinta 5-2 contro il Milan. Con la Primavera impegnata nella finale Scudetto contro il Sassuolo, in campo l'U18. Sono 7 i ragazzi mandati in campo da DDR: Manuel Nardozi, William Feola, Marco Litti, Mattia Della Rocca, Gianmarco Tumminelli , Jacopo Mirra e Mattia Almaviva, il ragazzo a cui Totti donò simbolicamente la fascia da capitano della Roma il giorno del suo addio al calcio.