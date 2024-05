Tutto il mondo del calcio, a 30 anni dalla sua scomparsa, sta ricordando Agostino Di Bartolomei. Lo storico capitano giallorosso, ora, "rivive" anche in Australia, dove i giallorossi saranno impegnati in un amicevole contro il Milan proprio in sua memoria. E tra le strade di Perth è comparso un murele dedicato ad Ago.