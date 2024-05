Sorpresa a Trigoria per Mile Svilar. Un tifoso della Roma, tatuatore noto su Instagram come Manuelone Tattoo, all'uscita del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria ha regalato un ritratto al portiere giallorosso, come fatto in passato con El Shaarawy, De Rossi e Dybala.

❤️ Splendido regalo di un tifoso a #Svilar ? Ecco il ritratto consegnato al portiere giallorosso ?‍? Manuelone Tattoo#ASRoma pic.twitter.com/5lZudtDdtS — laroma24.it (@LAROMA24) May 3, 2024