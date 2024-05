Estate di grande calcio con gli Europei in Germania

Si avvicina l’Europeo di Calcio in Germania. Sarà battaglia tra le nazionali più forti, ci siamo anche noi. Difendiamo il titolo che abbiamo vinto in Inghilterra. Su cosa scommettono i bookmaker?



Sarà un’estate di grande calcio

I principali campionati continentali stanno vivendo le ultime giornate di campionato e l’attenzione di tutti è già rivolta al Campionato Europeo di Calcio in Germania nel prossimo mese di giugno. Sì, proprio quella terra teutonica che nel 2006 vide gli Azzurri si Marcello Lippi alzare al cielo la Coppa del Mondo. Un altro calcio, un’altra Nazionale. La guida di Luciano Spalletti però allo stesso modo è garanzia di un calcio propositivo, vincente e i Nostri si giocheranno tutte le carte a disposizione.

I bookmakers sono pronti a scommettere sulle nazionali

C’è fiducia negli azzurri? Beh, i tifosi si augurano sempre il meglio mentre gli addetti ai lavori sono molto più cauti. CI sono delle corazzate che sono superiori all’Italia e hanno ovviamente il favore dei pronostici. Ma non solo. Sì, perché anche squadre come Francia e Inghilterra godono della fiducia di tanti siti di scommesse, pronti a “disparire” partite con esiti diversi. Ci sono molti portali dedicati come il sistema a girare Eurobet e molte opzioni di scommessa disponibili.



Difendiamo il titolo vinto a Wembley

Non bisogna dimenticare però che noi siamo i campioni in carica e siamo chiamati a difendere il titolo vinto a Wembley nel 2021 (ricorderete il rinvio della competizione 2020 a causa del Covid) dalla squadra guidata da Roberto Mancini. Anche l’ex fuoriclasse di Samp e Lazio fa parte del passato della Nazionale e non dobbiamo commettere l’errore di pensare ancora di essere i più forti d’Europa. Sarà una competizione che torna in un certo senso all’antico. Si tornerà infatti a giocare in un solo Paese dopo l’edizione itinerante di 3 anni fa.



Francia e Inghilterra tra le favorite

Abbiamo accennato ad alcune delle formazioni più quotate. I cugini francesi negli ultimi anni hanno disputato diverse finali internazionali tra Europei e Mondiali (2016 ko con il Portogallo, 2018 vincitrice contro la Croazia e sconfitta contro l’Argentina nell’ultimo mondiale 2022). Ecco che allora i galletti si candidano ad essere ancora una volta protagonisti anche alla luce di un serie di giocatori fantastici come Kylian Mbappé. E l’Inghilterra? Molti ricordano solo la vittoria (discussa) del mondiale casalingo del 1966 ma negli ultimi anni il rendimento continentale è salito per la Nazionale anche se manca ancora il trofeo da mettere in bacheca. Tra i tanti nomi un paio fanno sognare i tifosi d’oltremanica e che da sempre sono nel gota del calcio internazionale: Jude Bellingham e Harry Kane.

Molte sono le squadre quotate

E i padroni di casa? La Germania fa parte della storia del calcio mondiale e vivrà un europeo doppiamente da protagonista. L’errore però che in molti possono commettere è quello di non considerare anche altre nazionali come possibili antagoniste. Quali? Senza dubbio la Spagna, il Belgio, l'Olanda così come il Portogallo. Coraggio allora Azzurri, alla conquista della terra teutonica.