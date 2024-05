"Da Baffo" ora anche d'asporto! Il re della carne su Glovo e Deliveroo!

Innovazione nel mondo culinario romano: "Da Baffo", rinomato per essere il re della carne, amplia i suoi orizzonti introducendo il servizio di asporto tramite Glovo e Deliveroo. Conosciuto per la sua eccellenza nella preparazione di carni alla brace, questo locale ha segnato un nuovo capitolo nella sua storia, offrendo ai suoi clienti la possibilità di godere delle sue prelibatezze direttamente a casa.

"Da Baffo" si distingue per il suo menu ricercato, che vanta una selezione di carni pregiate, dalla tartare ai carpacci, dalle tagliate ai filetti, senza dimenticare i classici primi piatti della tradizione romana. Un'offerta culinaria che rende questo posto una meta imperdibile per gli amanti della carne. La novità del servizio di asporto tramite le piattaforme Glovo e Deliveroo apre una nuova frontiera per i buongustai che preferiscono godersi i sapori autentici della cucina di "Da Baffo" nel comfort delle loro abitazioni. Questo passo verso la digitalizzazione non solo risponde alle esigenze del moderno consumatore ma rafforza anche la presenza del locale nel panorama gastronomico della capitale.

Con questa mossa strategica, "Da Baffo" conferma il suo impegno nel soddisfare le richieste dei suoi clienti, offrendo un'esperienza culinaria che va oltre la tradizionale visita in loco. La possibilità di ordinare tramite Glovo e Deliveroo non è solo una comodità aggiuntiva ma rappresenta un ponte tra la tradizione culinaria di qualità e l'innovazione tecnologica.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattate il ristorante "Da Baffo". Assicuratevi il vostro posto per una notte che promette di essere ricca di sapori, musica e colori. ➡️Prenota il tuo tavolo chiamando o con un messaggio WhatsApp al 329.62.61.63.5

Siamo sempre nella nostra storica UNICA sede: Via dei Fulvi, 8 - METRO A Porta Furba.