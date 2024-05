Cristante, rischio squalifica per presunta bestemmia: c'è la prova tv, ma manca l'audio

Rischio squalifica per prova tv per Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma, infatti, potrebbe essere sanzionato a causa di una presunta bestemmia pronunciata al 75’ di Roma-Juventus, con tanto di video che testimonierebbe l’accaduto. Come scrive l'edizione online del quotidiano sportivo, però, la Procura ha a disposizione il video, ma senza l'audio. E in mancanza di quest'ultimo, qualsiasi espressione non risulta sanzionabile. Sulla base dei precedenti e della giurisprudenza fin qui adottata, è molto difficile che il numero 4 venga squalificato. La Roma è attesa dal match decisivo contro l'Atalanta.

(corrieredellosport.it)

