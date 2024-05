Conferenza stampa, DE ROSSI: "Sul mercato non serve spendere tanto ma farlo bene. Dybala si è allenato poco"

Ultima gara casalinga della stagione per la Roma, che domani sera ospiterà il Genoa in un Olimpico ancora tutto esaurito. Torna a parlare alla vigilia Daniele De Rossi, queste le parole del tecnico giallorosso:

Come sta Dybala? La qualificazione in Champions influirà sul prossimo mercato?

"Paulo ha fatto un allenamento, che era una seduta di scarico. Ha fatto allenamenti individuali dove ha spinto un po di più. Vediamo oggi, ma si è allenato poco con noi, ora sono già un paio di settimane. Qualsiasi squadra è condizionata dai guadagni che avranno. Per ora non abbiamo parlato di budget con la socità, abbiamo solo condiviso la voglia di spendere bene. NOn bisogna per forza spendere tanto, abbiamo tante squadre davanti che hanno speso meno di noi. Dobbiamo comprare giocatori forti e valorizzare quelli che abbiamo"

Un bilancio di questi mesi?

"CI saranno tante cose emozionanti. Abbiamo ancora un obiettivo importante. Il Genoa sta giocando bene, come dovrebbero fare tutte le squadre, ma non hanno i nostri stimoli. Sarà bello lo stadio pieno, ma c'è una gara da vincere. Gilardino mi stupisce sempre di più, è un ragazzo speciale, un po' introverso. Quando giocavamo non pensavo diventasse allenatore e così bravo. Ha fatto gavetta e ne è uscito un allenatore vero. Mi fa sempre piacere vederlo, è stato uno di quei compagni che non senti mai ma quando li vedi ti fa piacere. Su Strootman credo che lo stadio sarà pieno anche per lui, chi ha onorato la maglia della Roma e la propria professione è giusto tributarlo"