Como, Fabregas: "Motta e De Rossi? Non è un caso che tanti centrocampisti siano diventati buoni allenatori"

SKY SPORT - In una lunga intervista ai microfoni dell'emittente televisiva, dopo la promozione in Serie A ottenuta con il Como, Cesc Fabregas ha parlato anche degli altri ex centrocampisti ora allenatori nel massimo campionato italiano, come Thiago Motta e Daniele De Rossi. "Tanti allenatori si sono formati in modo simile. Aiuta giocare a centrocampo per tanti anni, dove devi capire tutto difensivamente e offensivamente a livello tattico e di idea. Devi parlare ed essere sempre un capitano. Non è un caso che tanti centrocampisti siano diventati buoni allenatori - ha spiegato l'allenatore spagnolo del Como -. Per me sarà un test molto importante affrontare questi allenatori fortissimi. Sono impaziente e mi piacerebbe iniziare già domani".