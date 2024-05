Casting ds: spunta il nome di Aviña, dt del Monaco

Nelle ultime ore sono arrivate voci su un imminente annuncio da parte della Roma sul direttore sportivo. Durante la trasmissione dalle 10 alle 14 dell'emittente radiofonica, spunta il nome di Carlos Aviña Ibarrola come uno dei candidati rimasti in corsa.

Classe 1990, ha lavorato per qualche anno insieme a Paul Mitchell, uno dei profili accostati alla direzione sportiva della Roma in passato. Con Mitchell, infatti, il messicano Aviña è stato in Belgio, al Cercle Brugge, prima di seguirlo al Monaco dove dallo scorso agosto è stato nominato direttore tecnico del club francese. La sua carriera era iniziata al Club America, in Messico, dov'è stato prima 'Direttore dello sviluppo' e poi al capo della struttura di scouting. Negli ultimi tempi si era parlato di un suo possibile approdo al San Diego, in MLS.

(Manà Manà Sport Roma)