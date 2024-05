Cassano: "Totti e Baggio i migliori 10 del calcio italiano. Io il più talentuoso, ma il weekend me lo dimenticavo"

DOMUSBET.TV - Antonio Cassano ha partecipato a un quiz in cui ha dovuto classificare i migliori numeri 10 del calcio italiano e ha deciso di mettere Francesco Totti al primo posto (al pari di Roberto Baggio). Ecco le sue parole: "Totti e Baggio i primi in classifica. Sono stati i migliori 10 che il calcio italiano abbia mai avuto. Del Piero un po' meno. Io ultimo ma come talento ero migliore degli altri. Il problema è che me lo dimenticavo il venerdì, il sabato e la domenica".