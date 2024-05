Buffon: "De Rossi? Sorpreso dalla finezza delle letture in partita"

A margine del premio Bulgarelli il capo delegazione della Nazionale, Gigi Buffon, ha parlato anche di Daniele De Rossi e del suo percorso sulla panchina della Roma: "Non sono certo rimasto stupito dall'uomo, ero sicuro della sua empatia in certi contesti, soprattutto a Roma. Ma se c'è una cosa che mi ha sorpreso è stata la finezza di alcune letture tattiche in partita, come riesce a far esprimere la squadra e in che condizione ha messo i singoli per farli esaltare. Per tutto questo merita tutti i grandissimi riconoscimenti che sta avendo".