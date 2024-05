Brighton: De Zerbi lascerà il club al termine della stagione

Quella contro il Manchester United, ultima giornata di Premier League, sarà l'ultima panchina di Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton. Come annunciato dalla società inglese, infatti, il tecnico lascerà al termine della stagione insieme al suo staff. Quste le parole dell'allenatore: "Sono molto triste di lasciare il Brighton, ma sono orgoglioso di ciò che i miei giocatori e il mio staff hanno raggiunto con il supporto di tutti nelle ultime due storiche stagioni. Abbiamo deciso di terminare il nostro lavoro al Brighton in modo che io e il club possiamo continuare a lavorare nel modo che meglio si adatta a ciascuno di noi, seguendo le nostre idee e visioni, così come il nostro lavoro e i nostri valori umani. Ho vissuto due anni intensi e impegnativi in Premier League, non ultimo gareggiando in quattro competizioni importanti in questa stagione. Partire ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei piani futuri".

(brightonandhovealbion.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE