Bournemouth: ufficiale l'arrivo di Tiago Pinto

Inizia ufficialmente l'avventura di Tiago Pinto al Bournemouth. Il club inglese ha annunciato l'arrivo del dirigente portoghese con un post su X: "Siamo lieti di dare il benvenuto al nostro nuovo President of Football Operations, Tiago Pinto. Il suo ruolo inizierà la prossima settimana e lavorerà con l'amministratore delegato Neill Blake e il direttore tecnico Simon Francis su tutte le questioni calcistiche. Benvenuto, Tiago".

We're delighted to welcome our new president of football operations, Tiago Pinto ?

He will start in his role next week and will work with the club’s chief executive Neill Blake and technical director Simon Francis on all football matters.

Welcome, Tiago ? pic.twitter.com/fMheEM6301

