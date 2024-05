Bournemouth: entro le prossime 24 ore previsto l'annuncio di Tiago Pinto

Trova sempre più conferme la pista Tiago Pinto-Bournemouth. Come scrive il giornalista Fabrizio Romano, infatti, entro le prossime 24 ore è previsto l'annuncio da parte del club inglese. L'ex general mamager della Roma sarà "president of football operations", si occuperà di tutti gli aspetti sportivi che riguardano del club. Firmerà un contratto di 3 anni.

?? Former AS Roma director Tiago Pinto expected to be announced as new President of Football operations for Bournemouth in the next 24 hours.

Deal done and set to be confirmed by #AFCB. pic.twitter.com/46oMYuxnwx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024