Borja Valero: "De Rossi ha cambiato la Roma, Lukaku in Serie A fa la differenza. Dybala? Lo vorrei sempre nella mia squadra" (VIDEO)

DAL CIRCOLO DUE PONTI ANNALISA FERRANTE - Borja Valero, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del World Legends Padel Tour al Circolo Due Ponti e tra i vari temi trattati si è soffermato su Daniele De Rossi, Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Ecco le sue parole.

Ha avuto modo di vedere la Roma di De Rossi? Tempo fa disse che la Roma era figlia del suo allenatore quando vi era Mourinho, ora cosa ne pensa?

"L'ho detto anche a De Rossi quando ho commentato una delle sue partite. Penso che si sia visto un cambio soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento della squadra, ma anche tecnico tattico. Questo ha fatto migliorare la rosa. De Rossi è un allenatore che ha tutte le carte in regola per continuare, per fare bene con la sua squadra del cuore. Lui ha vissuto tante cose belle lì e questo è sicuramente un punto in più per la Roma".

Lukaku sposta ancora gli equilibrio? La Roma deve fare di tutto per trattenerlo?

"È uno dei giocatori che in Serie A fa la differenza. L'ha sempre fatta all'Inter, quest'anno a tratti non abbiamo visto il miglior Lukaku, ma alla fine i gol li fa. Se la Roma riuscisse a trattenere un giocatore del genere sarebbe una cosa positiva".

La società deve riflettere sul futuro di Dybala o lo deve confermare a prescindere?

"Io sono un romantico del calcio. Un giocatore come lui lo vorrei sempre nella mia squadra perché fa la differenza. La società deve pensare a cosa sia meglio, è un giocatore che ha saltato molte partite per problemi fisici, ma fa la differenza. Io lo terrei sempre".