Bologna, Calafiori: "Un sogno stare tanto tempo con De Rossi. Mi portava a casa e mi riportava a Trigoria"

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Il difensore del Bologna Riccardo Calafiori. in un'intervista alla nota pagina, ha parlato del suo rapporto con Daniele De Rossi: "Siamo stati parecchio tempo insieme, è stato un sogno per me. Mi portava a casa e mi riportava a Trigoria. Tutt'ora non capisco perché facevo questo a me, probabilmente ha visto che ero un bravo ragazzo."

Sulle emozioni dell'addio da calciatore.

"L'ultima persona che ha abbracciato dopo il giro di campo, sotto la curva Sud, sono stato io. Quando mi ha abbracciato sono scoppiato in lacrime. Non volevo che Daniele smettesse perché l'anno dopo sarei tornato dall'infortunio e mi sarei allenato in prima squadra con lui, invece è andato al Boca".