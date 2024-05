Tuffo nel passato per la Roma. Come annunciato dal club è in vendita la linea di abbigliamento "ASR Taper Retro Collection", composta da maglietta, felpa con cappuccio o zip, pantaloni, calzini e cappello. Il colore dominante è il nero, ma spiccano i dettagli giallorossi con gli storici monogrammi ASR.

(asroma.com)

