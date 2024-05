As Roma for Special: il 1 giugno Open Day al Tre Fontane

La squadra AS Roma for Special è un team composto da ragazzi e ragazze con disabilità intellettivo-relazionali dai 20 ai 30 anni che vestono la maglia giallorossa grazie alla formula dell’adozione e partecipano ai tornei organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.

Per reclutare nuovi atleti e far conoscere la realtà sportiva ad una platea più ampia di persone e di famiglie in vista della prossima stagione, sabato 1 giugno, dalle 10.30 alle 13, è stato organizzato un Open Day presso il Comitato Italiano Paralimpico (Roma, Via delle Tre Fontane 27), dove sarà presente anche la mascotte Romolo e la squadra Empoli For Special.

(asroma.com)

