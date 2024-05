Agenzia governativa per la vigilanza sulle società sportive professionistiche: i 20 club di A dicono di no all'unanimità

Tutti e 20 i club della Lega Serie A hanno espresso il proprio disappunto in merito alla proposta del ministro Abodi di introdurre un’agenzia governativa di vigilanza sulle società sportive professionistiche. Ecco quanto si legge nella nota: "All’esito della riunione con i club, convocata dal Presidente Lorenzo Casini alle 14, le società di Serie A, fermo restando l’impegno già più volte manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza dei controlli nel calcio italiano, hanno espresso all’unanimità la contrarietà rispetto alla proposta di istituire una agenzia governativa per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche, rivendicando l’autonomia dell’ordinamento sportivo dalla politica. Inoltre, tutti i club di Serie A hanno nuovamente ribadito la necessità di procedere verso una piena autonomia della Lega Serie A all’interno dell’ordinamento sportivo”.

(ansa)