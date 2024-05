Abodi: "Stadi? Faremo audizioni anche per quello della Roma"

"Stadi? Da tre mesi questo gruppo di lavoro composto dal Ministro per lo Sport e quello dell'Economia e Finanze con il supporto di CDP, Sace, Invimit, Credito Sportivo, Sport e Salute e con la presenza della Figc, sta acquisendo la giusta inerzia. Abbiamo fatto già cinque audizioni con i comuni e i club interessati agli stadi di Bologna, Firenze, Cagliari, Parma ed Empoli. Ci apprestiamo a farlo anche per Napoli, Milano, Roma, Palermo, Verona e Genova. Non c'è mai stata un'iniziativa del genere, è un primo elemento di garanzia di un lavoro che deve produrre fatti". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi nel corso de "La Politica nel Pallone", su Rai GR Parlamento, parlando del gruppo di lavoro del Comitato Interistituzionale creato per gli stadi di Euro2032 (con cinque impianti che dovranno essere indicati a fine 2026).