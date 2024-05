"A scuola di tifo": Angelino incontra gli studenti del "Montalcini" (FOTO)

Ultimo evento della stagione di "A scuola di tifo", il progetto ideato dalla Roma nel 2015 per coinvolgere – attraverso la partecipazione dei calciatori – gli studenti delle scuole della Capitale su tematiche socialmente rilevanti come bullismo, razzismo, educazione ambientale ed inclusione. Presente in questo evento conclusivo Angelino. Ecco quanto si legge nel comunicato del club giallorosso:

"Il 23 maggio l’Istituto scolastico “Rita Levi Montalcini”, nel quartiere Tuscolano, ha ospitato l’evento conclusivo dell’edizione 2023-24 del progetto “A Scuola di Tifo”.

Ideato dall’AS Roma nel 2015 per coinvolgere – attraverso la partecipazione dei calciatori – gli studenti delle scuole della Capitale su tematiche socialmente rilevanti come bullismo, razzismo, educazione ambientale ed inclusione, il progetto "A Scuola di Tifo" è stato intitolato qualche anno fa alla memoria di Willy Monteiro, il ragazzo brutalmente ucciso nel 2020 a Colleferro, grande tifoso romanista. Alla presenza del calciatore Angelino, del Presidente del VII Municipio Francesco Laddaga e della Preside dell’Istituto Maria Pia Foresta, quattro classi delle medie del plesso “Italo Svevo” hanno quindi ricevuto dalla mascotte Romolo i materiali che l’AS Roma ha donato per supportare l’attività sportiva degli studenti in base alle necessità manifestate dai dirigenti scolastici. La distribuzione dei materiali sportivi, che costituisce parte integrante del progetto, si aggiunge a quella già avvenuta nel corso dell’anno scolastico nelle scuole “Domenico Bernardini”, “Orsa Maggiore”, “Gramsci”, “Francesco Laparelli”, “Antonio De Curtis”, “Gianni Rodari” e “Leonardo da Vinci”.

