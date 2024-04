X, Emanuela Fanelli: "Romanista grazie a mia nonna. Totti un idolo"

Sul profilo X della Roma è stata pubblicata un'intervista alla comica Emanuela Fanelli.

"Il primo ricordo da tifosa?"

"Le domeniche da mia nonna, lei era una grande tifosa della Roma, e lo scudetto del 2001 festeggiato a casa sua."

"La tua prima volta allo stadio?"

"La prima volta è stata stupenda, è stata a Berlino nel 2006 per la finale dei mondiali, il biglietto me l'aveva regalato un'amica. Un ricordo bellissimo."

"Il tuo idolo calcistico?"

"Della mia età e della Roma Francesco Totti."

"Il tuo sogno da tifosa?"

"Che oggi sia una gran giornata e, in generale, che la Roma vinca cose importanti che non dirò per scaramanzia."