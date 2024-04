VIDEO - Pellegrini sui momenti negativi: "Non mancherei mai di rispetto alla Roma, mi ha dato la vita"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, Lorenzo Pellegrini è tornato sui momenti negativi dei mesi scorsi. Le sue parole: "Voglio risponderti senza risponderti (ride, ndr). Io sono quello che vedete, tante persone mi dicono che apprezzano la mia trasparenza. Qui dentro ho un ruolo importante, perché lo è per me e non si limita al legarsi la fascetta la domenica, c'è tanto altro. Non mancherei mai di rispetto alla Roma, mi ha dato la vita. Quello che ho fatto e farò sarà sempre per il bene della Roma".

