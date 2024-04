'Verissimo', ospite la fidanzata di Dybala. Il messaggio della Joya a Oriana: "Sono orgoglioso di te" (VIDEO)

CANALE 5 - Nel corso della trasmissione 'Verissimo' in onda sulla rete Mediaset è stata ospite la fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, che ha raccontato com'è nata la storia d'amore con l'attaccante giallorosso e ha parlato anche del matrimonio con la Joya, in programma il 20 luglio in Argentina. Nel corso dell'intervista è stato anche trasmesso un videomessaggio di Dybala per la sua Oriana: "Ciao amore. Spero tu ti stai divertendo in studio, è strano parlarti in italiano e mi piace sentirti parlare in italiano. Sono molto orgoglioso di te, sai quanto ti amo. Sono molto felice di essere il tuo fidanzato, di tutto quello che condividiamo e condivideremo insieme. Non voglio rubarti troppo tempo, ti amo tantissimo. Un forte abbraccio".

