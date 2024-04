Dopo la sconfitta contro l'Inter, l'Udinese è tornata ad allenarsi nella giornata di oggi in vista della sfida contro la Roma. Terapie e recovery per quelli che hanno preso parte con elevato minutaggio alla partita, per gli altri lavoro atletico e partite a tema. Domani è previsto un giorno di riposo.

(udinese.it)

