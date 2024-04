Tutto pronto a Udine per la gara tra la squadra bianconera Cioffi che oggi alle 18.00 affronterà la Roma di Daniele De Rossi davanti ad uno stadio sold out. Per la partita infatti sono stati staccati tutti i tagliandi disponibili, 9539 gli abbonati bianconeri e altrettanti i tifosi che si recheranno al Bluenergy Stadium per sostenere la squadra.

