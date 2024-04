Udinese-Roma, il comunicato di UTR e AIRC: "La Lega Serie A non tutela la Roma"

UTR e AIRC (rispettivamente Unione Tifosi Romanisti e Associazione Italiana Roma Club) intervengono in merito alla questione del recupero di Udinese-Roma. Da ieri è ufficiale che la gara, interrotta nella ripresa per il malore accusato da Evan Ndicka, si concluderà il 25 aprile alle 20, prima dell'impegno col Napoli in programma domenica e dell'andata della semifinale di Europa League prevista per il 2 maggio. Di seguito il comunicato:

"LEGA SERIE A NON TUTELA LA ROMA.

Vogliamo stigmatizzare la decisione della Lega di Seria A e l'atteggiamento antisportivo di alcune società, poiché, è inaccettabile il comportamento avuto nei confronti della AS Roma che aveva chiesto di posticipare il recupero con l'Udinese visto il fitto calendario di impegni soprattutto in Europa. A quanto pare, aver contribuito al ranking Uefa per la Lega di Seria A non conta, pertanto, la Roma sarà costretta ad impegni più gravosi rispetto al Bayer Leverkusen mentre il calcio italiano avrebbe dovuto pensare a tutelare una squadra che rappresenterà la nostra nazione in Europa League ma a quanto pare sono altri elementi ad aver prevalso. Esprimiamo tutto il nostro rammarico per quanto accaduto ma saremo al fianco della nostra squadra sostenendola perché se c'è una cosa che siamo abituati a fare è quella di superare gli ostacoli anche quelli di un sistema del calcio italiano che non sempre è stato benevolo e equilibrato con la nostra squadra".