Trillò (direttore SORES): "Ndicka aveva i sintomi di una patologia cardiaca" (VIDEO)

TGR LAZIO - Giulio Trillò, direttore della Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva e si è soffermato sul malore accusato da Evan Ndicka durante Udinese-Roma. Ecco le sue parole: "Dall'insorgenza dei sintomi in meno di 20 minuti il giocatore era in pronto soccorso avendo già fatto una prima diagnostica e un successivo approfondimento".

La prima diagnostica non aveva dato esiti positivi, per questo è stato ricoverato?

"Il dubbio era di una patologia cardiaca che comprende sempre tre cose: i sintomi che c'erano, l’elettrocardiogramma e il dosaggio di una serie di enzimi cardiaci che viene fatto solo in ospedale. I sintomi erano presenti e quindi c’era tutta la giustificazione di fare un approfondimento presso l’ospedale".

